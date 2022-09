Codacons contro Dazn | “Agcom verifichi se hanno realmente risolto i problemi tecnici”

(Di domenica 4 settembre 2022) Con un comunicato ufficiale, ilha annunciato di voler inviare una segnalazione all’affinché sia accertato seabbiasuperato i. L’associazione a difesa dei consumatori, infatti, ha ricevuto tante segnalazioni di utenti cheavuto difficoltà a seguire il derby Milan-Inter: “Ilha ricevuto le segnalazioni degli utenti che, nella serata di ieri,registratodurante la visione del derby Milan-Inter trasmessa da. Immagini a scatto, a volte in ritardo, e visione che in alcuni casi si è bloccata del tutto rendendo difficoltoso per i tifosi seguire la partita. Ennesimo disservizio da parte diche ci porta ...

