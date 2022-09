Sinner-Nakashima in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di sabato 3 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Brandon Nakashima nel terzo turno degli US Open 2022. Il tennista azzurro, dopo il complicato esordio contro Altmaier, si è riscattato al secondo turno contro Eubanks ottenendo una bella vittoria in tre set e mette nel mirino la seconda settimana. Sulla sua strada un altro americano, vale a dire il giovane Nakashima, reduce da un convincente successo ai danni di Grigor Dimitrov. Tra i due non ci sono precedenti; Sinner scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Il confronto tra Sinner e Nakashima è in programma stanotte, tra sabato 3 e domenica 4 settembre, come secondo match sul Louis Armstrong Stadium a partire dalle ore 01:00 italiane (dopo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Jannikaffronterà Brandonnel terzo turno degli US. Il tennista azzurro, dopo il complicato esordio contro Altmaier, si è riscattato al secondo turno contro Eubanks ottenendo una bella vittoria in tre set e mette nel mirino la seconda settimana. Sulla sua strada un altro americano, vale a dire il giovane, reduce da un convincente successo ai danni di Grigor Dimitrov. Tra i due non ci sono precedenti;scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Il confronto traè in programma, tra sabato 3 e domenica 4 settembre, come secondo match sul Louis Armstrong Stadium a partire dalle ore 01:00 italiane (dopo ...

