(Di sabato 3 settembre 2022) Le immagini disono diventate virali in men che non si dica: avete visto chescolpiti? Guardatela con laalzata. L’ex velina bionda è tornata a far parlare di sé. Ancora una volta tutta l’attenzione è rivolta ad alcune immagini che hanno lasciato tutti senza fiato, avete visto di che L'articololaChechemusica.it.

CheMusica

Il bancone del tg satirico la vedrà per 4 edizioni consecutive insieme aSilva. A giugno del 2021 ha annunciato insieme ala volontà di lasciare il ruolo che per anni le ha ...Il 12 giugno 2021 annuncia insieme aSilva, la volontà di lasciare il ruolo di velina del tg satirico. Oggi la ballerina è molto amata ed è seguita sui social da oltre 800 mila follower. Mikaela Neaze Silva, sotto la maglietta è scolpita | Che addominali Shaila Gatta è inarrestabile su Instagram: l'ex Velina ha lasciato di stucco tutti i suoi followers presentandosi con un costume a perizoma da capogiro.Shaila Gatta scatena i suoi fan un breve video pubblicato su Instagram. Pioggia di like e di commenti per la ballerina.