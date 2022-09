Incidente a Carpi, due ventenni investiti da un suv: morta una ragazza (Di sabato 3 settembre 2022) Drammatico Incidente nella serata di ieri, giovedì 1 settembre, a Carpi nel Modenese. Due giovani, un ragazzo e una ragazza sui venti anni, sono stati investiti in zona Santa Croce da un suv che procedeva in direzione Correggio e che li ha travolti mentre attraversavano la strada. La ventenne è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo ha riportato un trauma al torace ed è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara con ferite di media gravità. I soccorsi L'ambulanza di Carpi giunta sul posto per portare i primi soccorsi ha chiesto l’intervento del medico, che è dovuto arrivare in volo con l'elicottero di Pavullo. I sanitari hanno cercato di rianimare la ragazza con massaggio cardiaco per molto tempo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi perché per lei non c’era ormai più nulla da fare. ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 settembre 2022) Drammaticonella serata di ieri, giovedì 1 settembre, anel Modenese. Due giovani, un ragazzo e unasui venti anni, sono statiin zona Santa Croce da un suv che procedeva in direzione Correggio e che li ha travolti mentre attraversavano la strada. La ventenne è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo ha riportato un trauma al torace ed è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara con ferite di media gravità. I soccorsi L'ambulanza digiunta sul posto per portare i primi soccorsi ha chiesto l’intervento del medico, che è dovuto arrivare in volo con l'elicottero di Pavullo. I sanitari hanno cercato di rianimare lacon massaggio cardiaco per molto tempo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi perché per lei non c’era ormai più nulla da fare. ...

Marilenapas : RT @fanpage: Una vita spezzata a 20 anni e un'altra in gravi condizioni. Questo il bollettino drammatico dopo l'incidente avvenuto ieri a C… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Nel febbraio del 2019 un runner aveva perso la vita lungo la strada amata dai podisti per fare jogging a Carpi, in provi… - giuseppe_alto : Nel febbraio del 2019 un runner aveva perso la vita lungo la strada amata dai podisti per fare jogging a Carpi, in… - infoitinterno : Incidente a Carpi, Suv investe due ventenni: morta una ragazza, grave l'amico - bizcommunityit : Incidente mortale a Carpi, una tragedia che non doveva ripetersi -