US Open 2022: Berrettini punta gli ottavi e attende Murray. Serena Williams vuole sognare ancora, In campo anche Medvedev e Kyrgios (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo US Open 2022 entra ancora di più nel vivo con i primi match del terzo turno. L’obiettivo della seconda settimana newyorchese è sempre più vicino dall’essere centrato, ma Matteo Berrettini è obbligato a guardare oltre, pechè l’occasione è più che mai ghiotta. Il tennista romano, infatti, affronterà quest’oggi Andy Murray e, in caso di vittoria, si troverebbe a vivere un ottavo di finale contro il vincente dell’incontro tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. E’ un’occasione assolutamente da prendere al volo, ma prima c’è comunque una partita da vincere ed un Murray da battere. Il compito non è dei più semplici, visto che l’ex numero uno del mondo ha dimostrato di essere in buona forma e di aver preparato al meglio lo Slam americano. ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo USentradi più nel vivo con i primi match del terzo turno. L’obiettivo della seconda settimana newyorchese è sempre più vicino dall’essere centrato, ma Matteoè obbligato a guardare oltre, pechè l’occasione è più che mai ghiotta. Il tennista romano, infatti, affronterà quest’oggi Andye, in caso di vittoria, si troverebbe a vivere un ottavo di finale contro il vincente dell’incontro tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros. E’ un’occasione assolutamente da prendere al volo, ma prima c’è comunque una partita da vincere ed unda battere. Il compito non è dei più semplici, visto che l’ex numero uno del mondo ha dimostrato di essere in buona forma e di aver preparato al meglio lo Slam americano. ...

