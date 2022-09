LIVE – Cagliari-Modena 0-0 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ladi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 2 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 0-0 22? Tenta la botta Viola, palla che decolla alta. Ha un gran piede e ci ha ...

JuanVSchoch : RT @TuttoRossoblu: ??Deiola è l’unico giocatore rimasto dall’ultima sfida contro il Modena; storica rimonta dei rossoblù, goal di Farias al… - sportli26181512 : Cagliari-Modena 0-0, il risultato in diretta LIVE: Si apre con la sfida della Unipol Domus la 4^ giornata del campi… - Tvplus24Live : ITALY SERIE B Cagliari vs Modena Live stream - bein4kooora15 : Cagliari x Modena Live Streaming - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Cagliari-Modena, 4ª giornata Serie B: segui la diretta del match -

Ilinvece si è arreso alla Spal per 1 - 0. LE FORMAZIONI UFFICIALI: Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert; Viola, Makoumbou, Rog; Nandez, Lapadula, Mancosu. Modena : Gagno; ...Due persone sono state portate in Questura Di: Redazione SardegnaContestazioni e disordini nel lato più lontano dal palco allestito in piazza del Carmine aper il comizio della leader di FdI Giorgia Meloni. Slogan e cori in sardo di gruppi ...Si apre con la sfida della Unipol Domus la 4^ giornata del campionato di Serie B. Il Cagliari ospita il Modena. Liverani lascia in panchina Barreca, Luvumbo e Pavoletti e schiera Obert, Viola e Lapadu ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...