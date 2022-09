Giorgia Meloni e i prof rossi? L'autogol di Anpi e Cgil: che coda di paglia... (Di venerdì 2 settembre 2022) L'Anpi ha ruggito contro Giorgia Meloni, che ha dichiarato senza timore di equivoci: «Sogno una nazione dove per essere un bravo prof non devi avere la tessera Cgil», specificando che «non intendevo mica dire che la Cigl utilizza metodi illeciti per favorire i suoi iscritti. Facevo solamente notare che la sinistra, genericamente intesa, ha sempre rivendicato con orgoglio la sua forza negli ambiti della cultura, negli ambiti artistici, accademici e anche della scuola». Un segreto di Pulcinella, al quale però l'Anpi, per bocca del suo presidente Gianfranco pagliarulo, ha replicato: «Ricordo all'onorevole Meloni che l'unico periodo storico in cui era necessario avere una tessera per fare carriera fu il Ventennio e che, in particolare, nel 1931, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) L'ha ruggito contro, che ha dichiarato senza timore di equivoci: «Sogno una nazione dove per essere un bravonon devi avere la tessera», specificando che «non intendevo mica dire che la Cigl utilizza metodi illeciti per favorire i suoi iscritti. Facevo solamente notare che la sinistra, genericamente intesa, ha sempre rivendicato con orgoglio la sua forza negli ambiti della cultura, negli ambiti artistici, accademici e anche della scuola». Un segreto di Pulcinella, al quale però l', per bocca del suo presidente Gianfrancorulo, ha replicato: «Ricordo all'onorevoleche l'unico periodo storico in cui era necessario avere una tessera per fare carriera fu il Ventennio e che, in particolare, nel 1931, si ...

