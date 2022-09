Giugliano | Carabinieri in volo su via Appia | si cerca una donna scomparsa

casertafocus : VILLA LITERNO – Ruba autocarro, 56enne bloccato sbronzo in corso Umberto - LiberoCittadArm : Giugliano, lavoratori in nero percettori del reddito di cittadinanza: la scoperta dei carabinieri dopo la 'retata'… -

Virgilio

A Villa Literno (Caserta), nella mattinata del 1 settembre, in corso Umberto, idel Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe hanno tratto in ...vicinain ...Continuano le operazioni anti - droga a nord di Napoli per idella compagnia diin Campania. A Qualiano a finire in manette un 28enne incensurato del posto. L'uomo dovrà rispondere di produzione e detenzione illecita di sostanze ... 'Non aprite quella scatola': la scoperta dei carabinieri in un controllo Giugliano, anziana donna ucraina perde l'orientamento. Avviate immediatamente le ricerche dei carabinieri. scopri di più ...Villa Literno. Ucraino ruba un autocarro a Giugliano in Campania. Intercettato ed arrestato dai carabinieri mentre tenta la fuga.