Ambrosino lascia il Napoli? Difficile il passaggio al Como | c’è l’idea in Serie C

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ultimo giorno di calciomercato e ultime ore utili per ildi sistemare i calciatori in esubero o i giovani desiderosi di trovare spazio. Nella lista dei calciatori in uscita, oltre che ad Adam Ounas – ormai a un passo dal Lille – ci sono anche Filippo Costa e Luca Palmiero. Notizie, le cessioni dell’ultimo giorno di calciomercato Costa, terzino sinistro con il contratto in scadenza nel 2024, che ilacquistò qualche stagione fa per poi girarlo al Bari, passerà entro oggi al Foggia inC. L’affare dovrebbe concludersi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche Luca Palmiero, prodotto del settore giovanile azzurro, è al passo d’addio. Dopo tanti prestiti, il regista classe ’94 sarà ceduto a titolo definitivo al Pescara. A loro vanno aggiunti anche gli ex Primavera Karim ...

sscalcionapoli1 : Tmw – Ambrosino lascia il Napoli in prestito: in pole un club di B -

