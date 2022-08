Scuola, Meloni contro il sindacato: “Sogno una nazione in cui non devi avere la tessera Cgil per essere un buon docente”. “Da lei insulti a tutti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) È polemica per l’attacco di Giorgia Meloni ai sindacati, in particolare a quelli della Scuola, e all’Associazione magistrati. “La sinistra ha paura di uno Stato in cui ti misuri indipendentemente dalle tessere che hai, sei hai quella del Pd o sei amico, o sei un lecchino, ma perché sei bravo. Io Sogno una nazione nella quale tu per essere un buon docente non devi avere la tessera della Cgil, per fare bene il magistrato non devi essere per forza iscritto all’Anm” ha detto la leader di Fratelli d’Italia durante un comizio a Catania. Dichiarazioni alle quali ha replicato la Flc-Cgil, la categoria che si occupa dei lavoratori della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) È polemica per l’attacco di Giorgiaai sindacati, in particolare a quelli della, e all’Associazione magistrati. “La sinistra ha paura di uno Stato in cui ti misuri indipendentemente dalle tche hai, sei hai quella del Pd o sei amico, o sei un lecchino, ma perché sei bravo. Iounanella quale tu perunnonladella, per fare bene il magistrato nonper forza iscritto all’Anm” ha detto la leader di Fratelli d’Italia durante un comizio a Catania. Dichiarazioni alle quali ha replicato la Flc-, la categoria che si occupa dei lavoratori della ...

AzzolinaLucia : Cara #Meloni, io sogno invece una #scuola in cui si investa, come abbiamo investito noi. 10mld in un anno. Con il g… - Rastamit : Sostiene la Meloni: “sogno una scuola nella quale per essere un buon docente non si debba avere la tessera della CG… - GiuseppeDellac5 : RT @siriomerenda: quando palesemente gruppi neofascisti assaltano la sede della Cgil la Meloni dice di non conoscerne la matrice...mentre a… - vallelucaf : RT @GuidoCrosetto: Là Meloni dice: “sogno una scuola nella quale per essere un buon docente non si debba avere la tessera della CGIL”. La C… - NicholasPelle : Le ragazzine che hanno strappato il manifesto non sanno nulla della Meloni e probabilmente nulla della politica, no… -