Piatek | Verdi | Shomurodov | i protagonisti della volata finale

Gazzetta_it : BorsaDiPedullà, la volata finale: da Piatek a Verdi, è corsa all’affare last minute - nunu_gaming : RT @DonatoEuropa: Ma guandi attakkanti prende la Salernitana? 21/22 Calciatori offensivi, ali, trequarti, attaccanti: Ribery, Perotti, Verd… - pazzamentejuve : RT @saltandpepper90: BOOOOOM SPARSI ?? PJaca-Empoli si fa ?? Verdi-Verona fatto ?? Diawara-Anderlechtdeal quasi done Balotelli-Sion 90% P… - saltandpepper90 : BOOOOOM SPARSI ?? PJaca-Empoli si fa ?? Verdi-Verona fatto ?? Diawara-Anderlechtdeal quasi done Balotelli-Sion 90%… - Paolo_Bargiggia : Il mercato della Salernitana non è ancora finito: fuori Verdi, dentro Piatek -

Corriere dello Sport

Le ultime 24 ore abbondanti sono quelle che sbloccano molte cose. Prendiamo Kris: aveva voglia di tornare in Serie A, anche perché all'Hertha Berlino sarebbe stato molto più di un separato in casa. Alle spalle la parentesi con la Fiorentina, non troppo ricca di ......, mentre il Sassuolo sogna Hector Bellerin per la fascia destra. L'esterno spagnolo è in uscita dall'Arsenal, ma sulle sue tracce c'è anche il Barcellona. La Salernitana va a caccia die ... Calciomercato, Salernitana tra Piatek e Dia Non solo Leandro Paredes, Aster Vranckx, Keylor Navas e il possibile difensore centrale dell’Inter. È la vigilia della chiusura del calciomercato estivo in Italia e tante altre trattative sono in via ...La trattativa tra la Salernitana e l'Hertha è finalmente arrivata alla fumata bianca. Piatek indosserà la sua quarta maglia italiana.