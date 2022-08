Inter, no del Leverkusen all’obbligo di riscatto su Gosens (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bayer Leverkusen dice no all’obbligo di riscatto per Gosens Sono ore calde in casa Inter in tema di calciomercato. Nella giornata di ieri sono uscite voci riguardo ad un possibile addio di Robin Gosens con destinazione Bayer Leverkusen che però, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, vorrebbe il prestito con diritto di riscatto e non con l’obbligo. “E’ bloccata per ora la trattativa per il passaggio di Robin Gosens al Bayer Leverkusen. L’incontro tra Inter e Bayer avvenuto dopo la partita di ieri sera contro la Cremonese non è stato risolutivo: il club tedesco ha offerto solo il prestito senza l’obbligo di riscatto che chiedeva l’Inter, così ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Bayerdice nodiperSono ore calde in casain tema di calciomercato. Nella giornata di ieri sono uscite voci riguardo ad un possibile addio di Robincon destinazione Bayerche però, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, vorrebbe il prestito con diritto die non con l’obbligo. “E’ bloccata per ora la trattativa per il passaggio di Robinal Bayer. L’incontro trae Bayer avvenuto dopo la partita di ieri sera contro la Cremonese non è stato risolutivo: il club tedesco ha offerto solo il prestito senza l’obbligo diche chiedeva l’, così ...

Glongari : #Inter sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen per Robin #Gosens. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispett… - FBiasin : #Inter: patron #Zhang non convinto dell'operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. - FBiasin : “#Inter, incontro con il #BayerLeverkusen per #Gosens: offerto prestito oneroso con obbligo a 28 milioni di euro”.… - Gazzettadmilano : Massimo risultato con il minimo sforzo. L'Inter si sbarazza della Cremonesecon tre fiammate firmate da Correa, Bare… - BuzuLuke : @FrancescaCphoto si... un po di Inter del anno scorso -