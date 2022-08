(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di giocare contro il Lecce Il mercato ha migliorato il Napoli «C’è sempre da migliorare, il mercato fa una parte e poi c’è un lavoro da fare di campo con l’allenatore» Sul portiere? «duedi livello e basta. Manca un giorno alla chiusura del mercato e 99 su 100 rimaniamo» Sulle notizie di un possibile arrivo di Ronaldo al Napoli? «Ronaldo è un calciatore straordinario e noi lo possiamo solo esaltare. Di vero non c’è stato niente,un rapporto con il suo agente che poi è l’agente di tanti altri calciatori. Ho letto tante cose sui giornali, ma di vero non c’è stato niente» L'articolo ilNapolista.

Vicidominus : EDOARDO DE LAURENTIIS 20 GIORNI FA: “CERCHIAMO UN PORTIERE E SIAMO COMPLETI” CRISTIANO GIUNTOLI OGGI: “ABBIAMO DEI… - napolista : #Giuntoli: «Abbiamo due portieri e al 99% restiamo così» Il direttore sportivo del #Napoli a Dazn: «Su #Ronaldo al… - Ruggero1991 : RT @MGuardasole: Giuntoli: 'Cristiano Ronaldo? Intanto è un calciatore straordinario e lo possiamo solo esaltare. Ma di vero non c'è stato… - serioustony_ : RT @MGuardasole: Giuntoli: 'Keylor Navas o rinnovo Meret? Abbiamo dei portieri di livello e basta. Manca un giorno alla fine del mercato, 9… - LuigiLiccardo6 : RT @MGuardasole: Giuntoli: 'Cristiano Ronaldo? Intanto è un calciatore straordinario e lo possiamo solo esaltare. Ma di vero non c'è stato… -

