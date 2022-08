Federica Pellegrini e Matteo Giunta svelano come mai hanno deciso di sposarsi. E a proposito di allargare la famiglia…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 27 agostosono convolati a nozze davanti ad amici e familiari. Intervistati dal settimanale Chi magazine, la nuotatrice olimpionica e il suo allenatoreraccontato le emozioni vissute quel giorno.ha percorso la navata sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen, cantata da una persona speciale. Laha rivelato: Virginia Castagnetti, che è la figlia di Alberto, il mio ex allenatore (scomparso nel 2009, ndr) ed è una cantante lirica. Con lei ho studiato tutte le musiche e per fare una sorpresa abbiamodi non metterle a libretto. Virginia poi è spettacolare e mentre cantava… per me eraavere Castagnetti lì con me. Da un lato c’era mio papà, dall’altro ho sentito ...