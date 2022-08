A scuola la mascherina solo per i soggetti fragili (Di martedì 30 agosto 2022) di Monica De Santis Il Ministero dell’Istruzione ha inviato ieri alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell’avvio dell’anno 2022/2023. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa vigente. Nel vademecum si legge che è importante definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico, individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie. Le indicazioni fornite dal Ministero sono finalizzate a: Garantire la frequenza scolastica in ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 30 agosto 2022) di Monica De Santis Il Ministero dell’Istruzione ha inviato ieri alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell’avvio dell’anno 2022/2023. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa vigente. Nel vademecum si legge che è importante definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico, individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie. Le indicazioni fornite dal Ministero sono finalizzate a: Garantire la frequenza scolastica in ...

