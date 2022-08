US OPEN, LA CARICA DEI 10 ITALIANI IN CERCA DI GLORIA (Di domenica 28 agosto 2022) Alla fine hanno deciso di dividere equamente le quote: tanti uomini quante donne italiane di scena nel tabellone principale di Flushing Meadows, dopo che invero qualche speranza di aumentare sensibilmente il plotone era stata coltivata, pensando ai tanti giocatori impegnati nelle qualificazioni. E invece un po’ a sorpresa c’è stato da rimuginare amaro e prendere la via di casa per tanti atleti azzurri, che certo speravano di fare un salto nei 128 che si sarebbero giocati dal primo turno l’ultimo torneo dello slam. I maschietti in tutto questo hanno decisamente deluso le attese: sui 18 che si presentavano al via del tabellone cadetto, nessuno ha strappato il pass per il main draw. E tra le donne l’impresa è riuscita soltanto a Elisabetta Cocciaretto, che a ben vedere ha sofferto di meno nel terzo turno contro la statunitense Osuigwe rispetto ai due turni precedenti contro l’andorrana ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 28 agosto 2022) Alla fine hanno deciso di dividere equamente le quote: tanti uomini quante donne italiane di scena nel tabellone principale di Flushing Meadows, dopo che invero qualche speranza di aumentare sensibilmente il plotone era stata coltivata, pensando ai tanti giocatori impegnati nelle qualificazioni. E invece un po’ a sorpresa c’è stato da rimuginare amaro e prendere la via di casa per tanti atleti azzurri, che certo speravano di fare un salto nei 128 che si sarebbero giocati dal primo turno l’ultimo torneo dello slam. I maschietti in tutto questo hanno decisamente deluso le attese: sui 18 che si presentavano al via del tabellone cadetto, nessuno ha strappato il pass per il main draw. E tra le donne l’impresa è riuscita soltanto a Elisabetta Cocciaretto, che a ben vedere ha sofferto di meno nel terzo turno contro la statunitense Osuigwe rispetto ai due turni precedenti contro l’andorrana ...

