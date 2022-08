Barcellona-Real Valladolid 4-0, Xavi: “Lewandowski è straordinario, un leader e un esempio” (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo la vittoria del suo Barcellona per 4-0 contro il Real Valladolid, il tecnico blaugrana Xavi Hernandez, ha così parlato: “Una bella vittoria, ma potevamo fare meglio. Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati, ma ho visto un gioco completo seppur non ancora perfetto. Lewandowski? Ha un grande tempismo, è straordinario e leader naturale. È sorprendente come si sia adattato al gruppo, è un esempio per tutti i compagni”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo la vittoria del suoper 4-0 contro il, il tecnico blaugranaHernandez, ha così parlato: “Una bella vittoria, ma potevamo fare meglio. Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati, ma ho visto un gioco completo seppur non ancora perfetto.? Ha un grande tempismo, ènaturale. È sorprendente come si sia adattato al gruppo, è unper tutti i compagni”. SportFace.

