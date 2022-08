Un fulmine colpisce la torre medievale in centro a Mantova (Di sabato 27 agosto 2022) Un fulmine si è abbattuto sulla torre medievale dello Zuccaro, che si trova in centro a Mantova, provocando il distacco di alcuni calcinacci e danneggiando alcuni pluviali. È successo oggi poco dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Unsi è abbattuto sulladello Zuccaro, che si trova in, provocando il distacco di alcuni calcinacci e danneggiando alcuni pluviali. È successo oggi poco dopo ...

Agenzia_Ansa : Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati… - SkyTG24 : L'Aquila, fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore: uno è grave - paoloigna1 : Questi improvvisi cambi di tempo sono davvero pericolosi non solo in montagna... #GranSasso, un fulmine colpisce tr… - luci_chia : RT @Agenzia_Ansa: Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalz… - AnsaLombardia : Un fulmine colpisce la torre medievale in centro a Mantova. Sono caduti alcuni calcinacci ma nessuno è rimasto feri… -