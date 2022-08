Traffico Roma del 27-08-2022 ore 12:30 (Di sabato 27 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione il Traffico continua scorrevole Sui raccordi autostradali della città circolazione agevolata dal blocco dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati fino alle 16 del pomeriggio a Roma prudenza per un incidente via Nomentana all’altezza di via Antonio Fogazzaro i prati al via da oggi in via Col di Lana o divieto di transito dalle via di Monte Zebio viale Mazzini per un evento culturale interventi di manutenzione al ponte della Magliana che resterà chiuso da via della Magliana verso centro tra le 21 alle 6 del 5 settembre chiuse di conseguenza le rampe accesso alla via da viale Isacco Newton a via della Magliana verso l’Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Maria Barbera termine tutto un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione ilcontinua scorrevole Sui raccordi autostradali della città circolazione agevolata dal blocco dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati fino alle 16 del pomeriggio aprudenza per un incidente via Nomentana all’altezza di via Antonio Fogazzaro i prati al via da oggi in via Col di Lana o divieto di transito dalle via di Monte Zebio viale Mazzini per un evento culturale interventi di manutenzione al ponte della Magliana che resterà chiuso da via della Magliana verso centro tra le 21 alle 6 del 5 settembre chiuse di conseguenza le rampe accesso alla via da viale Isacco Newton a via della Magliana verso l’Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbera termine tutto un ...

