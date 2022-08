Scontro tra due auto in Svizzera, ferita gravemente una donna di Montello (Di sabato 27 agosto 2022) Montello. Una 56enne di Montello è rimasta ferita in modo molto grave in un incidente stradale in Svizzera. Venerdì 26 agosto, sulla A13 in direzione del San Bernardino, all’altezza di Medels, l’auto della donna si è scontrata con un’altra vettura guidata da un tedesco di 55 anni, che procedeva in direzione del Ticino. Erano da poco passate le 7 del mattino e la bergamasca stava guidando verso Sud, lungo un tratto della semiautostrada senza separazione fra le due corsie di marcia. Per cause ancora al vaglio della Polizia cantonale dei Grigioni, le due auto si sono scontrate. L’urto è stato violentissimo, le due parti frontali delle vetture sono andate completamente distrutte. La 56enne ha avuto la peggio, le sue condizioni sono apparese subito ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022). Una 56enne diè rimastain modo molto grave in un incidente stradale in. Venerdì 26 agosto, sulla A13 in direzione del San Bernardino, all’altezza di Medels, l’dellasi è scontrata con un’altra vettura guidata da un tedesco di 55 anni, che procedeva in direzione del Ticino. Erano da poco passate le 7 del mattino e la bergamasca stava guidando verso Sud, lungo un tratto della semistrada senza separazione fra le due corsie di marcia. Per cause ancora al vaglio della Polizia cantonale dei Grigioni, le duesi sono scontrate. L’urto è stato violentissimo, le due parti frontali delle vetture sono andate completamente distrutte. La 56enne ha avuto la peggio, le sue condizioni sono apparese subito ...

