Elezioni | Calenda a Lega | ' meno soldi a sanità? Deve andarci ogni euro in più bilancio'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "La proposta della Lega è meno soldi alla sanità. In Italia ci sono liste d'attesa di mesi per una tac e una visita oncologica. Mancano 50.000 medici e altrettanti infermieri. Per noi invece ogni euro in più del bilancio pubblico andrà a istruzione e sanità". Così Carlo Calenda su Twitter.

