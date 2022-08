Elezioni: Bellanova, 'Lega non ha imparato nulla, in sanità solo liste attesa da tagliare' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Chi come la Lega propone tagli alla sanità non ha imparato nulla della lezione che il Covid e la pandemia ci hanno dato. L'unico taglio da fare è diminuire le liste di attesa, potenziando il settore sanitario, utilizzando le risorse del Mes per tutti i cittadini”. Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Chi come lapropone tagli allanon hadella lezione che il Covid e la pandemia ci hanno dato. L'unico taglio da fare è diminuire ledi, potenziando il settore sanitario, utilizzando le risorse del Mes per tutti i cittadini”. Così la presidente di Italia Viva Teresa

Angelo_Risorto : @DarioBallini @TeresaBellanova L'hanno già giudicata e condannata alle ultime elezioni. Salvata dal suo padrone con… - Parlamenteide : Ore 15:15 - Elezioni, Bellanova: 'Reclamare posti? Ho lasciato spazio ad altre donne' - Agenpress : Elezioni. Bellanova: 'In Puglia e in Sicilia per il riformismo e uno sviluppo a trazione meridionale'… - GaetanoGorgoni : #ElezioniPolitiche2022 #Elezioni2022 #elezioni Le liste del Terzo Polo, Azione piazza Buccoliero al secondo posto n… - Trmtv : Elezioni: Carfagna e Bellanova capolista per Azione-Italia Viva in Puglia -