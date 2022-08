Juve Stabia, ufficiale Andrea Silipo: arriva in prestito dal Palermo (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Palermo F.C., a titolo temporaneo, dell’attaccante Andrea Silipo, classe ’01. Il calciatore, nativo di Roma, cresciuto calcisticamente nella Roma, ha vestito la maglia del Palermo. Queste le prime dichiarazioni: “Sono contento di essere a Castellammare di Stabia. Spero di fare bene in una piazza così importante e mi metto, da subito, a disposizione di mister Colucci e dei miei nuovi compagni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalF.C., a titolo temporaneo, dell’attaccante, classe ’01. Il calciatore, nativo di Roma, cresciuto calcisticamente nella Roma, ha vestito la maglia del. Queste le prime dichiarazioni: “Sono contento di essere a Castellammare di. Spero di fare bene in una piazza così importante e mi metto, da subito, a disposizione di mister Colucci e dei miei nuovi compagni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sscnapoli : ?? Mercoledì alle 18:00 amichevole Napoli-Juve Stabia. Tutti al Maradona per la presentazione del nuovo Napoli ?? - sscnapoli : Segui #NapoliJuveStabia sulla nostra pagina Facebook! ?? - sscnapoli : ?? Domani, a partire dalle 17:50, segui in diretta sulla nostra pagina Facebook l’amichevole Napoli-Juve Stabia. ??… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Ufficiale, arriva in prestito dal Palermo l'attaccante Andrea Silipo LEGGI LA NEWS:… - sportli26181512 : Serie C, il calendario 2022-2023 del girone C: Subito due derby alla prima giornata: quello campano tra Gelbison e… -