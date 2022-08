GdS – Inter, Acerbi c’è. Ma per Chalobah trattativa a oltranza (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-24 10:07:32 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Il Chelsea chiede 3 milioni per il prestito, il laziale è il piano B da lunedì in poi. Akanji la pista più complicata Chalobah fino a lunedì. Altrimenti Acerbi, perché su Akanji le difficoltà persistono. L’Inter ha voglia ma non ha fretta. Si parla del difensore, certo. Marotta e Ausilio ieri si sono portati avanti con il centrale della Lazio. Ma la priorità resta il 23enne del Chelsea: solo se entro cinque giorni da Londra non dovesse materializzarsi un’apertura, all’inizio della prossima settimana scatterebbe il piano B. Ma il club di Zhang resta fiducioso, avendo già incassato il gradimento del difensore inglese. La premessa è d’obbligo: l’Inter vuole prendersi tutto il tempo possibile per non sbagliare l’ultima mossa del suo mercato. Ecco ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-24 10:07:32 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Il Chelsea chiede 3 milioni per il prestito, il laziale è il piano B da lunedì in poi. Akanji la pista più complicatafino a lunedì. Altrimenti, perché su Akanji le difficoltà persistono. L’ha voglia ma non ha fretta. Si parla del difensore, certo. Marotta e Ausilio ieri si sono portati avanti con il centrale della Lazio. Ma la priorità resta il 23enne del Chelsea: solo se entro cinque giorni da Londra non dovesse materializzarsi un’apertura, all’inizio della prossima settimana scatterebbe il piano B. Ma il club di Zhang resta fiducioso, avendo già incassato il gradimento del difensore inglese. La premessa è d’obbligo: l’vuole prendersi tutto il tempo possibile per non sbagliare l’ultima mossa del suo mercato. Ecco ...

