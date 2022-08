F1, Lando Norris: “La penalità in griglia è limitante, le novità aereodinamiche sembrano funzionare” (Di venerdì 26 agosto 2022) Lando Norris ha espresso la sua opinione alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio del Belgio, 14ma tappa del Mondiale F1 2022. Il britannico ha concluso terzo la seconda sessione con 1 secondo di gap dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). Ottimi segnali da parte del giovane alfiere di McLaren al termine di un turno che è stato condizionato dall’arrivo della pioggia che ha impedito ai protagonisti di migliorarsi nel finale. Il compagno di squadra dell’australiano Daniel Ricciardo ha preso le misure con il rinnovato impianto di Spa-Francorchamps, pronto domenica per recuperare dal fondo dello schieramento dopo una serie di cambi alla propria power unit. Il #4 della massima formula ha riportato ai media ai microfoni della propria formazione: “Il nostro primo giorno è stato positivo ed è sempre molto bello guidare a Spa-Francorchamps. ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022)ha espresso la sua opinione alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio del Belgio, 14ma tappa del Mondiale F1 2022. Il britannico ha concluso terzo la seconda sessione con 1 secondo di gap dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). Ottimi segnali da parte del giovane alfiere di McLaren al termine di un turno che è stato condizionato dall’arrivo della pioggia che ha impedito ai protagonisti di migliorarsi nel finale. Il compagno di squadra dell’australiano Daniel Ricciardo ha preso le misure con il rinnovato impianto di Spa-Francorchamps, pronto domenica per recuperare dal fondo dello schieramento dopo una serie di cambi alla propria power unit. Il #4 della massima formula ha riportato ai media ai microfoni della propria formazione: “Il nostro primo giorno è stato positivo ed è sempre molto bello guidare a Spa-Francorchamps. ...

