Che Dio ci aiuti 7, via in quattro oltre Suor Angela: le anticipazioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Brutte notizie dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7: quattro personaggi, oltre Suor Angela, a dire addio. Di chi si tratta Per ben sei stagioni Che Dio ci aiuti ha tenuto compagnia agli italiani su Rai 1. La serie televisiva che ha esordito in prima serata nel 2011, è entrata fin da subito nel cuore dei telespettatori, merito sicuramente di un cast vincente in continuo cambiamento. Che Dio Ci aiuti, Suor Angela (Foto Web)Protagonista assoluta, almeno fino ad ora, è stata la simpatica e brillante Suor Angela, ex carcerata che ha cambiato vita e che dimora nel convento degli Angeli di Modena. La crisi economica e la mancanza di vocazioni, però, spingono la ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 26 agosto 2022) Brutte notizie dalledi Che Dio ci7:personaggi,, a dire addio. Di chi si tratta Per ben sei stagioni Che Dio ciha tenuto compagnia agli italiani su Rai 1. La serie televisiva che ha esordito in prima serata nel 2011, è entrata fin da subito nel cuore dei telespettatori, merito sicuramente di un cast vincente in continuo cambiamento. Che Dio Ci(Foto Web)Protagonista assoluta, almeno fino ad ora, è stata la simpatica e brillante, ex carcerata che ha cambiato vita e che dimora nel convento degli Angeli di Modena. La crisi economica e la mancanza di vocazioni, però, spingono la ...

