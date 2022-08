Ballando con le stelle 2022, via Roberta Bruzzone: ecco chi ci sarà in giuria, i concorrenti e il cast completo (Di venerdì 26 agosto 2022) Riparte Ballando con le stelle l’8 ottobre. Dopo aver annunciato le 13 coppie di concorrenti arrivano le ultime novità anche per quanto riguarda la giuria: non ci sarà più Roberta Bruzzone, nella giuria entrano gli ex maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Roberta Bruzzone fuori dal cast Al via da sabato 8 ottobre 2022 la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che vede le star del mondo della musica e dello spettacolo sfidarsi a passi di danza. Tra i concorrenti ci sono Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Enrico Montesano, Ema Stokholma, e anche Lorenzo Biagiarelli. La giuria, secondo quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Ripartecon lel’8 ottobre. Dopo aver annunciato le 13 coppie diarrivano le ultime novità anche per quanto riguarda la: non cipiù, nellaentrano gli ex maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.fuori dalAl via da sabato 8 ottobrela nuova edizione dicon le, lo show di Milly Carlucci che vede le star del mondo della musica e dello spettacolo sfidarsi a passi di danza. Tra ici sono Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Enrico Montesano, Ema Stokholma, e anche Lorenzo Biagiarelli. La, secondo quanto ...

GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - infoitcultura : Nino D'Angelo a Ballando con le stelle?/ Sbotta online 'Fake news!' - CorriereCitta : Ballando con le stelle 2022, via Roberta Bruzzone: ecco chi ci sarà in giuria, i concorrenti e il cast completo - Filomen83869405 : RT @Valeria37638171: #prelemi con qualche capello bianco in più ci guarderemo indietro e racconteremo ai nostri nipoti di come è nata la… - birillabella : @MarisaDenaro71 @HoaraBorselli Assolutamente no! Ma la conoscevo come@quella che partecipava a ballando con le stel… -