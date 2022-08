Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022)DEL 25 AGOSTOORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONESULL’A1 FIRENZERISOLTO L’INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO, PERMANGONO CODE IN DIREZIONE FIRENZE INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA POMEZIA DIREZIONETRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLANAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO TRA SESSA AURUNCA E FALCIANO CON RITARDI FINO A 30MIN DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL ...