Uomini e Donne | ex tronista sbotta sui social dopo i messaggi di alcuni fan | “Sarò libera di vivere la vita che voglio?”

Teresa Langella è intervenuta sul suo profilo Instagram con un lungo sfogo. L'ex tronista di Uomini e Donne, fidanzata con Andrea Dal Corso, ha condiviso con i suoi follower la separazione dai genitori con queste parole: Ogni partenza mi lascia un dentro vuoto incolmabile, tutte le volte che saluto la mia famiglia ho un nodo in gola che non so spiegare. Non mi abituerò mai alla lontananza. Teresa ha ricevuto numerosi messaggi di supporto e comprensione ma non sono mancate alcune critiche. Un follower ha infatti suggerito alla Langella di crearsi una sua famiglia vista l'età, scatenando la reazione della ragazza: Punto primo, cosa ne sapete voi se sto provando a mettere su famiglia? Non conoscete le storie delle persone perché non vivete in casa con noi, quindi boh si parla sulla base di cosa? Secondo punto, cosa ...

