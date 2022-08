Ucraina, Di Maio a Irpin: “In Italia c’è chi ancora non crede a quello che è successo” (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è in Ucraina per incontrare il suo omologo, Dmytro Kuleba, e il presidente Zelensky. La Russia bombarda i civili: strage alla stazione di Chaplyne, nella regione di Dnipropetrovsk. A oltre sei mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, le forze russe di occupazione proseguono gli attacchi ma il fronte della guerra, a Sud e nel Donbass, a Est, sembra essere in stallo. Gli ucraini si stanno riorganizzando, fino a portare la guerra sul suolo del nemico. Si sono intensificati gli attacchi con i droni da parte di Kiev in Crimea, ad esempio. E lo scorso 20 agosto è stata uccisa in un attentato vicino Mosca Darya Dugina, figlia dell’ideologo putiniano Aleksandr Dugin. Foto Ansa/Alessandro Di MeoDecine di morti e feriti Ma oggi 25 agosto si registra una nuova strage operata dai russi: vittime cittadini ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, è inper incontrare il suo omologo, Dmytro Kuleba, e il presidente Zelensky. La Russia bombarda i civili: strage alla stazione di Chaplyne, nella regione di Dnipropetrovsk. A oltre sei mesi dall’inizio della guerra in, le forze russe di occupazione proseguono gli attacchi ma il fronte della guerra, a Sud e nel Donbass, a Est, sembra essere in stallo. Gli ucraini si stanno riorganizzando, fino a portare la guerra sul suolo del nemico. Si sono intensificati gli attacchi con i droni da parte di Kiev in Crimea, ad esempio. E lo scorso 20 agosto è stata uccisa in un attentato vicino Mosca Darya Dugina, figlia dell’ideologo putiniano Aleksandr Dugin. Foto Ansa/Alessandro Di MeoDecine di morti e feriti Ma oggi 25 agosto si registra una nuova strage operata dai russi: vittime cittadini ...

fattoquotidiano : Ucraina, Di Maio in visita a Irpin: “Città distrutta, rasa al suolo, e in Italia c’è chi ancora nega i fatti avvenu… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato a Kiev, a quanto si apprende da fonti diplomatiche #ANSA - Tg3web : In Ucraina sale a 25 il bilancio dei civili morti dopo i bombardamenti russi sulla stazione di Chaplyne nella zona… - MLFranciolini : RT @Gianl1974: Il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l'Ucraina In un incontro con lui, il presidente Zelensky… - SaffronHorizon : RT @Gianl1974: Il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l'Ucraina In un incontro con lui, il presidente Zelensky… -