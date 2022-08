Serie A calcio, calendario partite 26-28 agosto: chi gioca, dove vederle in tv e streaming su DAZN e Sky (Di giovedì 25 agosto 2022) A distanza di pochi giorni dalla chiusura della seconda giornata, è già tempo di proiettarsi verso il terzo appuntamento stagionale della Serie A di calcio 2022-2023: infatti, nella giornata di domani venerdì 26 agosto, si partirà con Monza-Udinese e uno dei big match più attesi del weekend, Lazio-Inter. Non sarà però l’unico scontro tra grandi del nostro campionato: sabato 27 agosto, infatti, alle 18:30 si affronteranno in quel di Torino tra Juventus e Roma, con la squadra di Allegri che vorrà riprendersi dopo lo 0-0 in casa della Samp e i giallorossi di José Mourinho al momento a punteggio pieno con partenopei e nerazzurri. Sempre nella giornata di sabato, scenderanno in campo i Campioni d’Italia, il Milan, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic; attesa anche per domenica 28 e l’incontro al Franchi tra Fiorentina ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) A distanza di pochi giorni dalla chiusura della seconda giornata, è già tempo di proiettarsi verso il terzo appuntamento stagionale dellaA di2022-2023: infatti, nella giornata di domani venerdì 26, si partirà con Monza-Udinese e uno dei big match più attesi del weekend, Lazio-Inter. Non sarà però l’unico scontro tra grandi del nostro campionato: sabato 27, infatti, alle 18:30 si affronteranno in quel di Torino tra Juventus e Roma, con la squadra di Allegri che vorrà riprendersi dopo lo 0-0 in casa della Samp e i giallorossi di José Mourinho al momento a punteggio pieno con partenopei e nerazzurri. Sempre nella giornata di sabato, scenderanno in campo i Campioni d’Italia, il Milan, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic; attesa anche per domenica 28 e l’incontro al Franchi tra Fiorentina ...

