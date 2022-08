Roma, la trattativa con l’Olympiacos per Mady Camara (Di giovedì 25 agosto 2022) AS Roma. Si tratta di una vera e propria manovra d’emergenza, di certo non preventivata, ma ora divenuta necessaria a causa dell’emergenza a centrocampo con cui la Roma si è ritrovata drasticamente a fare i conti. Parliamo, ovviamente, dell’infortunio di Georginio Wijnaldum, che ha costretto l’intera società a sondare nuovamente il mercato dei centrocampisti. Emergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Wijnaldum C’è bisogno, insomma, di un giocatore in grado di rimpiazzare – per quanto possibile – l’olandese fino al suo ritorno. L’infortunio no è stato cosa da poco, dal momento che l’agognato ritorno, con ogni probabilità, non avverrà prima di gennaio. Leggi anche: Furto nel negozio dell’AS Roma: ‘beccato’ 29enne marocchino L’opzione: Mady Camara Per tale motivo, Tiago Pinto è intenzionato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) AS. Si tratta di una vera e propria manovra d’emergenza, di certo non preventivata, ma ora divenuta necessaria a causa dell’emergenza a centrocampo con cui lasi è ritrovata drasticamente a fare i conti. Parliamo, ovviamente, dell’infortunio di Georginio Wijnaldum, che ha costretto l’intera società a sondare nuovamente il mercato dei centrocampisti. Emergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Wijnaldum C’è bisogno, insomma, di un giocatore in grado di rimpiazzare – per quanto possibile – l’olandese fino al suo ritorno. L’infortunio no è stato cosa da poco, dal momento che l’agognato ritorno, con ogni probabilità, non avverrà prima di gennaio. Leggi anche: Furto nel negozio dell’AS: ‘beccato’ 29enne marocchino L’opzione:Per tale motivo, Tiago Pinto è intenzionato a ...

CorriereCitta : Roma, la trattativa con l’Olympiacos per Mady Camara - supporter_roma : @ivano_cardone @asrsupporter Shomurodov è il 25 agosto e ql massimo c’è una trattativa con il Bologna che sta tratt… - filippoASR1927 : RT @LAROMA24: ?? Trattativa calda per Mady #Camara dell'#Olympiakos sulla base del prestito (a 2 milioni) più obbligo di riscatto (non così… - ZonaBianconeri : RT @tRaCiNa77: la mia idea è: era tutto pronto per #depay, poi gli infortuni di #wjnildum e #zaniolo hanno aperto ad una possibile trattati… - tRaCiNa77 : la mia idea è: era tutto pronto per #depay, poi gli infortuni di #wjnildum e #zaniolo hanno aperto ad una possibile… -