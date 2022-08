Leasys Rent, arriva Recharge, l app per l apertura colonnine di ricarica (Di giovedì 25 agosto 2022) TORINO - Continua l'impegno di Leasys Rent a supporto della mobilità sostenibile a Torino. La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto, ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 25 agosto 2022) TORINO - Continua l'impegno dia supporto della mobilità sostenibile a Torino. La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto, ha ...

