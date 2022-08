Covid, Gimbe: tornano a salire i contagi, + 18,7% in 7 giorni (Di giovedì 25 agosto 2022) tornano a salire i contagi, +18,7% in 7 giorni, in calo le terapie intensive ( - 15,1%) e i ricoveri ordinari ( - 15,5%), mentre restano stabili i decessi (+1,7%). Il monitoraggio della fondazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022), +18,7% in 7, in calo le terapie intensive ( - 15,1%) e i ricoveri ordinari ( - 15,5%), mentre restano stabili i decessi (+1,7%). Il monitoraggio della fondazione ...

