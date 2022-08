Calciomercato Juventus, si sblocca l’affare Paredes: attese novità a breve (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero vicini all’acquisto di Paredes dal PSG L’arrivo alla Juventus di un attaccante a costi contenuti come Arkadiusz Milik sblocca in casa bianconera anche l’acquisto a centrocampo. La Juve ora è più vicina a Leandro Paredes, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana per il quale ci sono già stati ulteriori contatti con il PSG. I bianconeri ragionano su un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni e sanno di poter raggiungere un accordo anche senza cedere nessun pezzo pregiato nel reparto, nonostante qualche uscita sia comunque in programma. Secondo Tuttosport sono attese novità importanti a breve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): i bianconeri sarebbero vicini all’acquisto didal PSG L’arrivo alladi un attaccante a costi contenuti come Arkadiusz Milikin casa bianconera anche l’acquisto a centrocampo. La Juve ora è più vicina a Leandro, obiettivo numero uno per rinforzare la mediana per il quale ci sono già stati ulteriori contatti con il PSG. I bianconeri ragionano su un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni e sanno di poter raggiungere un accordo anche senza cedere nessun pezzo pregiato nel reparto, nonostante qualche uscita sia comunque in programma. Secondo Tuttosport sonoimportanti a. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

