Bayern Monaco, Nagelsmann dopo sorteggio Champions: “Girone pieno di sfide” (Di giovedì 25 agosto 2022) “E’ un gruppo molto esigente, pieno di sfide”. Così il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha commentato il sorteggio della fase a Gironi della Champions League 2022/2023 che ha visto i bavaresi inseriti nel gruppo con Barcellona, Inter e Viktoria Plzen. “L’Inter si è rinforzata bene, è un club che ha festeggiato già tanti successi a livello internazionale e che si è rilanciato negli ultimi anni – aggiunge l’allenatore -. Col Barcellona ritroviamo Lewandowski ma spero di ottenere gli stessi risultati degli anni scorsi. Il Plzen ha vinto il campionato ceco davanti ai club di Praga e questo significa qualcosa. Dovremo essere sul pezzo sin dall’inizio ma non vediamo l’ora”. A dire la sua anche Manuel Neuer: “Barcellona e Inter sono due super club e andremo a ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “E’ un gruppo molto esigente,di”. Così il tecnico del, Julian, ha commentato ildella fase a Gironi dellaLeague 2022/2023 che ha visto i bavaresi inseriti nel gruppo con Barcellona, Inter e Viktoria Plzen. “L’Inter si è rinforzata bene, è un club che ha festeggiato già tanti successi a livello internazionale e che si è rilanciato negli ultimi anni – aggiunge l’allenatore -. Col Barcellona ritroviamo Lewandowski ma spero di ottenere gli stessi risultati degli anni scorsi. Il Plzen ha vinto il campionato ceco davanti ai club di Praga e questo significa qualcosa. Dovremo essere sul pezzo sin dall’inizio ma non vediamo l’ora”. A dire la sua anche Manuel Neuer: “Barcellona e Inter sono due super club e andremo a ...

tvdellosport : ?? CHAMPIONS LEAGUE, ECCO I GIRONI È da poco terminato il sorteggio dei gironi della Champions League 2022/23. Nap… - OptaPaolo : 0 - L’Inter è imbattuta contro il Bayern Monaco in sfide in competizioni europee giocate lontane da casa, grazie a… - gippu1 : Il girone dell'#Inter in due dati: Bayern Monaco nelle ultime 4 fasi a gironi: 21 vittorie e 3 pareggi Lewandowsk… - ManuFilippone95 : RT @itsnotanangel: Scusate ma ci deve essere un errore, hanno sorteggiato due volte il Bayern Monaco nello stesso girone - 3Maldinista : RT @gippu1: Il girone dell'#Inter in due dati: Bayern Monaco nelle ultime 4 fasi a gironi: 21 vittorie e 3 pareggi Lewandowski nelle ulti… -