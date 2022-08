Abbandona i figli in spiaggia per ubriacarsi: denunciata (Di giovedì 25 agosto 2022) Una ventiduenne in vacanza in Liguria, madre di tre figli di due, tre e cinque anni, è stata denunciata per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale: avrebbe Abbandonato per ore i bambini in spiaggia per andare ad ubriacarsi al bar, aggredendo poi i carabinieri chiamati dai bagnanti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Una ventiduenne in vacanza in Liguria, madre di tredi due, tre e cinque anni, è stataper maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale: avrebbeto per ore i bambini inper andare adal bar, aggredendo poi i carabinieri chiamati dai bagnanti

TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: #Genova abbandona i figli in spiaggia: denunciata - ilsecoloxix : #Genova abbandona i figli in spiaggia: denunciata - genovatoday : Abbandonda i figli in spiaggia e torna ubriaca: 22enne denunciata - LiguriaOggi : Genova, abbandona i figli in spiaggia e va al bar, denunciata - annabelljoy21 : RT @escrittori: 'Questa notte, nella notte di S. LORENZO,c'è una stella che cade per ognuno di noi,un desiderio di pace e di amore da espri… -