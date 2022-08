WWE | Debutta in NXT 2 0 il figlio di William Regal

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Charlie Dempsey ha fatto il suo debutto in NXT 2.0 in un video con la “André Chase University group”. Nel video, con stile comico, Dempsey viene presentato come un atleta su cui Chase ha puntato gli occhi dopo averlo ritenuto meritevole, tanto da venirlo inserito nel suo “gruppo universitario”. Nel video, Dempsey procede con l’esecuzione di prese sui malcapitati studenti. Chase, dopo ciò, lo ammonisce dicendo che le prese dovrebbero essere solo un allenamento, per cui l’obiettivo non deve essere quello di far male agli studenti. Dempsey conclude dicendo che se gli studenti volessero fare dei compiti a casa, dovrebbero solo vedere all’opera Billy Robinson. Ricordiamo che Charlie è stato messo sotto contratto con la WWE nel 2021, come membro del roster di NXT UK. Annovera nel suo passato una striscia di otto vittorie consecutive come componente della Die Familie.

