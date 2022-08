**Ucraina: Draghi, 'ricerca pace non in contraddizione con sanzioni Russia'** (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità per raggiungere una pace che sia duratura e sostenibile. Non c'è alcuna contraddizione tra la ricerca della pace, il sostegno all'Ucraina, l'attuazione di sanzioni efficaci contro la Russia". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità per raggiungere unache sia duratura e sostenibile. Non c'è alcunatra ladella, il sostegno all'Ucraina, l'attuazione diefficaci contro la". Così il premier Marioal Meeting di Rimini.

