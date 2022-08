Di Marzio: Belotti alla Roma, il Gallo dovrebbe essere già a Trigoria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Felix Afena-Gyan passa alla Cremonese e libera il posto per Andrea Belotti. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive che il Gallo dovrebbe essere già a Trigoria. Nelle prossime ore si definirà l’accordo che può dirsi ormai fatto. Belotti era rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto con il Torino. “L’uscita del classe 2003 sblocca, dunque, l’arrivo di Andrea Belotti alla Roma. L’attaccante italiano, dopo il mancato rinnovo di contratto con il Torino, era rimasto senza squadra. Adesso, nei prossimi minuti, si andrà a definire l’accordo economico con l’entourage dell’ex numero 9 granata: l’agente del giocatore dovrebbe essere già a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Felix Afena-Gyan passaCremonese e libera il posto per Andrea. Il giornalista Sky Gianluca Discrive che ilgià a. Nelle prossime ore si definirà l’accordo che può dirsi ormai fatto.era rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto con il Torino. “L’uscita del classe 2003 sblocca, dunque, l’arrivo di Andrea. L’attaccante italiano, dopo il mancato rinnovo di contratto con il Torino, era rimasto senza squadra. Adesso, nei prossimi minuti, si andrà a definire l’accordo economico con l’entourage dell’ex numero 9 granata: l’agente del giocatoregià a ...

