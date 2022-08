(Di martedì 23 agosto 2022) Anche l’estate è piena diriguardanti i videogiochi e, tra questi, non poteva certo mancarela cuidisembra essere molto vicina Negli ultimi mesi gli appassionati di videogiochi, inclusi i fedelissimi di Sega, hanno atteso spasmodicamente ladidel nuovo capitolo del riccio blu più famoso di sempre. Beh, sembra chepotrebbe uscire a breve, anzi a brevissimo, ma cerchiamo di capire un po’ meglio la vicenda!: una rivelazione accidentale? Negli ultimi mesi Sega ha evidenziato come i lavori sull’ultimo capitolo della sua mascotte più celebre non dovrebbero subire ritardi, ma questo ha comunque lasciato nei giocatori una certa ...

reputati0nTV : RT @Nextplayer_it: Sonic Frontiers - Sega svela per errore la data d'uscita - tuttoteKit : Sonic Frontiers: un leak annuncia una possibile data di uscita #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5 #SEGA #SonicFrontiers… - Nextplayer_it : Sonic Frontiers - Sega svela per errore la data d'uscita - Roby_Passarelli : Sonic Frontiers: ecco la data di uscita su PC e console @IGNitalia - Pasquin0 : @Ren_core_ @Macimaru_ Tra l'altro è stato leakato un cartellone pubblicitario giapponese dove Sonic Frontiers potre… -

Verso le ore 12:00 italiane, SEGA ha per errore pubblicato un nuovo trailer di, successivamente rimosso. Nel filmato era ben visibile la data di uscita, fissata per l'otto novembre ...... 23 agosto, ore 20 - Il già citato Opening Night Live con Geoff Keighley apre la fiera con 30 giochi in primo piano, tra i qualicon un nuovo trailer, nuove immagini dell atteso ...Un trailer asiatico, ora rimosso, ha rivelato quella che sembra essere la data d’uscita ufficiale di Sonic Frontiers.Grazie a questo articolo potrete seguire in diretta l'Opening Night Live della Gamescom 2022 che si terrà questa sera a partire dalle 19:30.