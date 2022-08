Sbloccati i biglietti di Lazio-Inter in Curva Sud: il dato per interisti e laziali (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano novità importanti per quanto riguarda i biglietti di Lazio-Inter, in merito alla già annunciata apertura della Curva Sud per i tifosi delle due squadre. Come promesso dalla società biancoceleste durante lo scorso weekend, come del resto vi avevamo preannunciato attraverso un altro articolo, da oggi 23 agosto anche i sostenitori di casa potranno accedere a questo settore dello stadio solitamente chiuso al pubblico. Qual è il dato aggiornato e a quanto ammontano i ticket disponibili per le due tifoserie? Meglio fare chiarezza, visto che alcune fonti non hanno riportato l’evoluzione dei fatti in modo corretto. Alcuni chiarimenti a proposito dei biglietti di Lazio-Inter in Curva Sud con numeri aggiornati Al momento, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano novità importanti per quanto riguarda idi, in merito alla già annunciata apertura dellaSud per i tifosi delle due squadre. Come promesso dalla società biancoceleste durante lo scorso weekend, come del resto vi avevamo preannunciato attraverso un altro articolo, da oggi 23 agosto anche i sostenitori di casa potranno accedere a questo settore dello stadio solitamente chiuso al pubblico. Qual è ilaggiornato e a quanto ammontano i ticket disponibili per le due tifoserie? Meglio fare chiarezza, visto che alcune fonti non hanno riportato l’evoluzione dei fatti in modo corretto. Alcuni chiarimenti a proposito deidiinSud con numeri aggiornati Al momento, ...

neymarco98 : @BuzuLuke In realtà molti dei biglietti verranno sbloccati successivamente, vedi il terzo rosso, vanno in vendita p… - vin_lu71c : Sbloccati tantissimi biglietti per #LazioInter nei settori Nord ed in Tevere. #SSLazio -