“Non entrate in loop tossici” | Ludovica Frasca in lacrime sulla fine del suo matrimonio

Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la notizia, ha annunciato su Instagram la fine del suo matrimonio con Frank Faricy, l'imprenditore inglese con cui si era sposata in Florida nel 2021. Dopo "mesi difficili", afferma, è riuscita a trovare il coraggio di parlarne pubblicamente, non per svelarne i dettagli, ma per invitare i suoi follower ad allontanarsi dalle relazioni tossiche che "non servono a niente".

