Napoli | Spalletti | “Kvaratskhelia può mostrare più personalità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “è un bravo ragazzo e un grande professionista, ma ancora deve trovare il ritmo, la tranquillità per esibire le qualità. Ora sente il nuovo incarico ma quando lui si libera da queste pressioni, vi farò vedere che giocatore è. E’ forte ma può far vedere più”. Lucianonon si accontenta della doppietta dell’attaccante contro il Monza, e alza l’asticella del georgiano molto applaudito dai 36.500 del Maradona. Una doppietta che contribuisce al 4-0 sul Monza che lascia contento: “Una buona partita – spiega – come ne abbiamo fatte molte in avvio l’anno scorso con chi è andato via. Il pericolo era non ripartire forte perdendo qualità. I nuovi hanno mostrato ai tifosi di fidarsi dei calciatori arrivati, che sono seri e con il ...