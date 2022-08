Knives Out 2: il sequel Glass Onion ha una data di uscita, svelate le prime foto (Di lunedì 22 agosto 2022) Il film Knives Out 2, intitolato Glass Onion, ha ora una data di uscita nelle sale e sono state svelate le prime foto ufficiali. Il film Knives Out 2, intitolato Glass Onion, ha ora delle prime foto e una data di uscita prevista su Netflix: il 23 dicembre. Il sequel di Cena con delitto debutterà inoltre in alcuni cinema, probabilmente prima del debutto in streaming, dopo l'anteprima mondiale che si svolgerà al Toronto Film Festival. Per ora non è ancora stata svelata la trama dell'atteso sequel che riporterà sugli schermi il personaggio di Benoit Blanc, detective interpretato da Daniel Craig. Netflix ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022) Il filmOut 2, intitolato, ha ora unadinelle sale e sono stateleufficiali. Il filmOut 2, intitolato, ha ora dellee unadiprevista su Netflix: il 23 dicembre. Ildi Cena con delitto debutterà inoltre in alcuni cinema, probabilmente prima del debutto in streaming, dopo l'anteprima mondiale che si svolgerà al Toronto Film Festival. Per ora non è ancora stata svelata la trama dell'attesoche riporterà sugli schermi il personaggio di Benoit Blanc, detective interpretato da Daniel Craig. Netflix ...

