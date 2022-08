Esclusi e recuperati | tutte le sorprese delle candidature

(Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - All'inizio sono stati deputati e senatori 5 Stelle. Ora, invece, glisono parecchi e trasversali. La riduzione dei parlamentari (nella prossima legislatura saranno 400 alla Camera e 200 al Senato) ha costretto quasi tutti i partiti ad escludere candidati che un tempo avrebbero avuto la rielezione sicura. Soltanto Fratelli d'Italia, che alle scorse Politiche conquistò poco più del 4% dei voti, non ha avuto problemi nel chiudere le liste. Le prime fibrillazioni ci sono state nel ‘pentamondo'. La decisione di Beppe Grillo di escludere la deroga al tetto dei due mandati ha condannato all'one un intero gruppo dirigente: sono rimasti fuori Roberto Fico, Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Vito Crimi, Danilo Toninelli, Stefano Buffagni, Fabiana Dadone, Riccardo Fraccaro, Virginia Raggi e tanti altri. Si è ‘salvata', invece, la ex sindaca ...

