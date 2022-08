Ruby Soho: “Negli ultimi due anni ho cominciato a pensare al mio ritiro” (Di domenica 21 agosto 2022) Durante una sessione di domande e risposte con i fan alla Galaxycon di Raleigh in Carolina del Nord, la wrestler della AEW Ruby Soho ha rivelato che il suo corpo non recupera più velocemente come un tempo e di aver cominciato a pensare alla fine della sua carriera. L’ex Ruby Riott ha aggiunto che ritiene di avere più anni alle spalle che davanti a sé nel wrestling professionistico, anche se il ritiro non è imminente. “Riprendermi dagli infortuni sempre più difficile” Ruby ha spiegato: “Questi ultimi due anni sono i primi in cui ho cominciato a pensarci, non dico che mi ritierò presto o altro, ma sono circa 12 anni che faccio questo lavoro e lo sento molto di più”. L’ex ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 21 agosto 2022) Durante una sessione di domande e risposte con i fan alla Galaxycon di Raleigh in Carolina del Nord, la wrestler della AEWha rivelato che il suo corpo non recupera più velocemente come un tempo e di averalla fine della sua carriera. L’exRiott ha aggiunto che ritiene di avere piùalle spalle che davanti a sé nel wrestling professionistico, anche se ilnon è imminente. “Riprendermi dagli infortuni sempre più difficile”ha spiegato: “Questiduesono i primi in cui hoa pensarci, non dico che mi ritierò presto o altro, ma sono circa 12che faccio questo lavoro e lo sento molto di più”. L’ex ...

