(Di domenica 21 agosto 2022) La terza giornata della nuova stagione di Ligue 1 vedrà il, la seconda squadra con il maggior numero di punti della stagione 2021-22, affrontare il neopromossoal Roazhon Park domenica 21 agosto. Entrambe le squadre hanno un solo punto all’attivo: i Rouge et Noir hanno pareggiato sabato scorso con il Monaco per 1-1, mentre L’ours ha pareggiato 0-0 con il Lens. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:05 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreLa stagione di campionato è ancora giovane, ma le prime indicazioni per il club bretone non sono buone: ilha segnato solo una volta in due partite, nonostante abbia tentato il maggior numero di tiri fino a questo punto ...

periodicodaily : Rennes vs Ajaccio – pronostico e possibili formazioni #21agosto #ligue1 - infobetting : Rennes-AC Ajaccio (Ligue1, 21 agosto ore 17:05): formazioni, quote, pronostici - mck35bzh : RT @Toxouu: Qui va a Rennes Ajaccio Dimanche ? - Toxouu : Qui va a Rennes Ajaccio Dimanche ? - DerCommissario : Pronostico Ligue 1 1 PSG 2 Monaco 3 Lione 4 Marsiglia 5 Rennes 6 Nizza 19 Ajaccio 20 Clermont -

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Mandanda; Traore, Rodn, Theate, Truffert; Majer, Santamaria, Tait; Bourigeaud, Laborde, Terrier.(4 - 4 - 2): Leroy; Alphonse, ...Il primo ad aprire sarà la Ligue 1 con Strasburgo - Reims alle ore 13 quindi ben 4 incontri alle ore 15 per proseguire alle 17.05 cone in serata alle 20.45 l'interessante Lilla - ... Rennes-Ajaccio Streaming GRATIS: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Live Rennes-Ajaccio è una partita della terza giornata della Ligue 1: probabili formazioni, pronostici e dove vederla in tv e streaming ...Découvrez les groupes retenus par Bruno Genesio et Olivier Pantaloni pour cette rencontre.Découvrez les groupes retenus par Bruno Genesio et Olivier Pantaloni pour cette rencontre. Le Stade Rennais e ...