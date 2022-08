Napoli Monza, problemi per Pablo Marì: non va neanche in panchina (Di domenica 21 agosto 2022) Stroppa dovrà rinunciare al difensore Pablo Marì, appena arrivato in Brianza dall’Udinese di Sottil: problemi nel riscaldamento di Napoli Monza Niente sfida contro il Napoli per Pablo Marì. Il difensore del Monza ha accusato un problema nella rifinitura e andrà direttamente in tribuna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Stroppa dovrà rinunciare al difensore, appena arrivato in Brianza dall’Udinese di Sottil:nel riscaldamento diNiente sfida contro ilper. Il difensore delha accusato un problema nella rifinitura e andrà direttamente in tribuna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

