Udinese-Salernitana, colpo alla testa per Bijol: l’esordio dura soli 23?. Al suo posto Nuytinck (Di sabato 20 agosto 2022) E’ durata solo 23? l’esordio in Serie A di Jaka Bijol, nuovo acquisto dell’Udinese in quest’ultima sessione di calciomercato. durante il primo tempo del match contro la Salernitana il difensore sloveno ha infatti subito un forte colpo alla testa dopo essere andato a contrasto con Botheim. Apparso subito abbastanza frastornato, il giocatore è stato soccorso dallo staff dei friulani, per poi provare a rientrare in campo, ma senza successo. Al suo posto l’esperto Nuytinck. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) E’ta solo 23?in Serie A di Jaka, nuovo acquisto dell’in quest’ultima sessione di calciomercato.nte il primo tempo del match contro lail difensore sloveno ha infatti subito un fortedopo essere andato a contrasto con Botheim. Apparso subito abbastanza frastornato, il giocatore è stato soccorso dallo staff dei friulani, per poi provare a rientrare in campo, ma senza successo. Al suol’esperto. SportFace.

